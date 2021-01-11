لهذه الأسباب.. نواب عن الوسط والجنوب يجمعون تواقيع لرفض قانون الموازنة

2021/01/11 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن محافظة الديوانية، سعد الخزعلي، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، عن جمع تواقيع برلمانية لرفض مشروع قانون الموازنة، فيما تحدث عن أسباب الرفض.

وقال الخزعلي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من اعضاء مجلس النواب ممثلي محافظات الوسط والجنوب جمعوا تواقيع نيابية لرفض مشروع قانون الموازنة وتضمينه مواد اخرى تنصف المحافظات وشرائح مهمة".

وأضاف، ان "مشروع قانون موازنة 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب فيه الكثير من الملاحظات التي سجلها اعضاء المجلس من بينها الاهتمام بمحافظات واهمال محافظات الوسط والجنوب كذلك النفقات الموجودة فيها كبيرة جدا خصوصا ونحن في ظرف اقتصادي استثنائي".

وأشار الخزعلي، إلى أن "مجموعة من النواب وممثلي محافظات الوسط والجنوب باشروا بجمع تواقيع لرفض هذا المشروع بهذه الصيغة وتضمينه مواد تنصف تلك المحافظات وحل مشلكة الشرائح التي تعرضت للظلم وعدم الانصاف ومن بينها المحاضرين والمشمولين بقرار 315"، مؤكداً: "لن نصوت على الموازنة دون معالجة هذه المواد".

وأول أمس السبت، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته مساء اليوم، لمناقشة عدد من القوانين ومشاريع القوانين، أبرزها القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

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