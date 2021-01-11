إيران تقدم طلباً رسمياً إلى الأنتربول للقبض على 4 من منفذي عملية المطار واغتيال زاده

2021/01/11 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم الشرطة الايرانية عن طلب إيران الى الشرطة الدولية (الانتربول) لإصدار إشعار أحمر لأربعة من منفذي عملية المطار، الذي اغتالت من خلالها أمريكا القيادي الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فضلاً عن اغتيال العالم الإيراني فخري زاده.

والاشعار الأحمر هو طلب اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه.

وعند اصدار اشعار أحمر يجب على الشرطة الدولية متابعة الشخص المدان وعند العثور عليه تسليمه فورا الى الدولة المتقدمة بطلب الاشعار.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، وفق الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، إن "إيران تقدمت بطلب الى الشرطة الدولية (الانتربول) لإصدار إشعار أحمر لأربعة من منفذي اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد فخري زاده".

وكان سليماني والمهندس وثمانية من رفاقهما اغتيلوا صباح الجمعة 3 كانون الثاني 2020، في طريق مطار بغداد أثر هجوم نفذته طائرات امريكية مسيرة.

أما والعالم الإيراني البارز "محسن فخري زادة" رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، فكان قد تعرض لهجوم عصر الجمعة 27 تشرين الثاني الماضي، بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرقي العاصمة طهران أدى الى مقتله.

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