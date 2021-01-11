تظاهرة لمحاضري ميسان للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية أسوة بباقي المحافظات

2021/01/11 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تظاهر العشرات من محاضري ميسان المجانيين ، اليوم الاثنين ، امام دار ضيافة المحافظ وسط العمارة للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية أسوة بباقي المحافظات".وذكر احد المتظاهرين لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اننا مستمرون بتظاهراتنا السلمية لغاية تحقيق مطالبنا المشروعة"./انتهى

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