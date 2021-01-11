2021/01/11 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قرار وزارة الخزانة الامريكية بفرض عقوبات ضده بانه يمثل "إساءة للعراق وللعراقيين".وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي :" ان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، زار اليوم الإثنين، مقر هيئة الحشد الشعبي والتقى رئيسها فالح الفياض ،وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، والتأكيد على وحدة الموقف، والتعاون والتنسيق المشترك بين مستشارية الأمن القومي وهيئة الحشد الشعبي، في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على البلد والمواطن".وثمن الفياض موقف الأعرجي، "بخصوص قرار الخزانة الأمريكية الأخير،" مؤكدا أن "القرار يمثل إساءة للعراق والعراقيين".من جانبه أشاد الأعرجي "بالمواقف الوطنية للفياض، وبطولات مقاتلي الحشد الشعبي ومشاركتهم إخوانهم في القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة ماتبقى من خلايا إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الجمعة الماضية، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وقالت إنه "على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" .من جانبها أستنكرت وزارة الخارجية العراقية، القرار الامريكي معتبرة اياه "إساءة بحق الشعب" مشيرة الى ان " الفياض شخصية وطنية عراقية ولها تضحيات في البلاد، وان عقوبات واشنطن على فالح الفياض تشكل إساءة للعراق حكومة وشعبا"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: قرار الخزانة الامريكية يمثل اساءة للعراق والعراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: قرار الخزانة الامريكية يمثل اساءة للعراق والعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).