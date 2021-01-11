بسبب تداعيات كورونا.. تأجيل البطولة العربية للملاكمة

2021/01/11 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادقرر الاتحاد العربي للملاكمة، تأجيل البطولة العربية للمتقدمين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الملاكمة محمد الخفاجي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العربي للملاكمة قرر تأجيل البطولة العربية للمتقدمين التي كان من المزمع إقامتها في دولة الكويت شباط المقبل”.

واوضح أن “التأجيل يأتي بسبب جائحة كوفيد 19، اذ تقدم البلد المضيف بطلب تأجيل للاتحاد العربي ووافق الاخير على ذلك”، مشيراً إلى أن “الاتحاد العربي لم يحدد الموعد الجديد للبطولة”.

يذكر ان هذه البطولة كان من المفترض ان تكون المشاركة الدولية الاولى لاتحاد الملاكمة.



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