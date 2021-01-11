اسعار النفط تسجل انخفاضا جديدا في السوق العالمية

2021/01/11 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار النفط العالمية، الاثنين، العالمي انخفاضا، إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولارا أو ما يعادل 1.86% إلى 55.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت بغداد، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91 سنتا أو ما يعادل 1.73% إلى 51.81 دولار للبرميل.

وقالت السلطات الصينية اليوم إن البر الرئيسي في الصين سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، إذ زادت الإصابات في خبي القريب من العاصمة بكين.

وتخضع شيجياتشوانغ، عاصمة الإقليم ومركز التفشي الجديد، لإجراءات عزل عام، مع حظر مغادرة الأشخاص والسيارات، إذ تسعى السلطات لكبح الانتشار.

وتخضع معظم أوروبا الآن لإجراءات عزل عام هي الأشد صرامة بحسب مؤشر أكسفورد للصرامة، والذي يتتبع التدابير مثل الحظر على السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل.

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