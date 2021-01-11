مورينيو يثير الجدل بسبب تذكرة مباراة فريقه أمام مارين

2021/01/11 | 14:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استثمر فريق مارين، المنافس بالدوري الإنجليزي الدرجة الثامنة، مباراته أمام توتنهام هوتسبير ضمن الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بطرح مبادرة لمواجهة ضائقته المادية.وقام مارين ببيع أكثر من 20 ألف تذكرة افتراضية لمباراتهم أمام توتنهام، بسعر 10 جنيهات استرلينية لكل تذكرة، على أن يقوم النادي بإجراء قرعة، يتم من خلالها منح الفائز […]

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