عاجل | بايدن يعين “وليام بيرنز” رئيسا لوكالة الاستخبارات الاميركية

2021/01/11 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

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بايدن يعين “وليام بيرنز” رئيسا لوكالة الاستخبارات الاميركية

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