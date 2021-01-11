حكومة كردستان تصدر حزمة قرارات بشأن تنظيم الضرائب

2021/01/11 | 14:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، حزمة من القرارات بشأن تنظيم الضرائب، مشيرة الى زيادة واردات الاقليم وتحقيق العدالة الإجتماعية.وقال المدير العام للضرائب في وزارة المالية كمال ورتي في تصريح صحفي، اطلع عله “النور نيوز”، ان “هذه القرارات جاءت بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني وتندرج تحت إطار …

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