الفياض: قرار الخزانة الأمريكية بحقي يمثل إساءة للعراق والعراقيين

2021/01/11 | 14:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد زار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، مقر هيئة الحشد الشعبي والتقى رئيسها فالح الفياض، فيما وصف الأخير قرار الخزانة الأمريكية بحقه بأنه يمثل إساءة للعراق والعراقيين.وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، والتأكيد على وحدة الموقف، والتعاون والتنسيق …

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