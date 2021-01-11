شرطة ذي قار تنعى احد منتسبها في أحداث الحبوبي

2021/01/11 | 14:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قارنعت قيادة شرطة ذي قار، منتسبها الذي استشهد في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، في أحداث التظاهرات الأحد.وذكر بيان لها “تنعى مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات فقيدها الشهيد البطل المفوض “صالح ه‍ادي جبر مرزوك البدري” أحد منتسبي مديرية أفواج الطوارئ والذي وافاه الأجل أثناء تأدية الواجب حفاظا على أمن …

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