2021/01/11 | 14:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 801 إصابة جديدة بكورونا العراق مع تسجيل حالات شفاء مرتفعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (801 إصابة جديدة بكورونا العراق مع تسجيل حالات شفاء مرتفعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (801 إصابة جديدة بكورونا العراق مع تسجيل حالات شفاء مرتفعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).