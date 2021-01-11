استطلاع يكشف نسبة العراقيين ’غير السعداء’

2021/01/11 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أشار استطلاع لمؤسسة غالوب الدولية، إلى أن نحو ثلث العراقيين غير سعداء، خلال عام 2020.

وبحسب الاستطلاع، الذي اطلع عليه "ناس" (11 كانون الثاني 2021) فإنه مقارنةً بالمعدل العالمي للسعادة فان نسبة العراقيين غير السعداء هي اكثر من ضعف المعدل العالمي.

ويؤشر إلى أن "14% من سكان العالم أعربوا عن عدم سعادتهم، فيما أفاد حوالي ثلث العراقيين انهم غير سعداء".





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