المالية النيابية تكشف بالارقام موازنات الكهرباء والدفاع والإسكان

2021/01/11 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن رصد 17 تريليون دينار لوزارة رغم عدم توفر الخدمة بصورة صحيحة و11 تريليون للدفاع، مبينة ان وزارة الاعمار والاسكان ميزانيتها لا تزيد عن تريليون و500 مليار.

وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في حديث صحفي، ان "وزارة الاعمار لم تحصل على مبالغ كافية من اجل دعمها ووضع خطة لأعمار البنى التحتية في العراق خلال الموازنة حيث تم رصد تريليون ونصف التريليون فقط".

واضافت ان "وزارة الكهرباء حصلت على 17 تريليون دينار ضمن الموازنة وهي تعادل 10 اضعاف موازنة الاعمار فيما حصلت وزارة الدفاع 11 ترليون دينار".

وتابعت ان "موازنة الدفاع تعني ان العراق مازال في حالة حرب وان الحكومة بحاجة الى اعادة توزيع في الحقول الاستثمارية لدعم الصناعة والزراعة وغيرها من القطعات الخدمية".

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