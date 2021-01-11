نائب: فرض الضرائب على رواتب الموظفين ساري المفعول منذ عام 2008

2021/01/11 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد النائب ستار جابر، الاثنين، عدم قانونية فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين خلال موازنة 2021، مبينا ان قانون الضرائب الذي شرع عام 2008 مازال ساري المفعول.

وقال جابر في حديث صحفي، ان "فرض الضرائب على رواتب الموظفين لا يمكن ان يمرر بسبب الاجماع السياسي والآراء النيابية على رفضه وعزله بشكل تام".

واضاف ان "البرلمان شرع خلال 2008 بقانون فرض الضرائب على رواتب الموظفين وفق النسب المعلنة ولا يمكن استقطاع الرواتب او فرض ضرائب اخرى دون قانون مشرع".

وتابع ان "جميع القوى السياسية متفقة أساسا على عدم طرح او مناقشة استقطاع الرواتب والمساس بها رغم الازمة المالية".

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