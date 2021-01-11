الحوثيون يؤكدون الاحتفاظ بحق الرد على قرار إدارة ترامب تصنيفهم جماعة إرهابية

2021/01/11 | 14:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء-أ ف ب) – أكد المتمردون الحوثيون في اليمن الإثنين احتفاظهم ب”حق الرد” على قرار الولايات المتحدة تصنيفهم جماعة “إرهابية”، في خطوة أميركية تأتي في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس دونالد ترامب وسط خشية منظمات إغاثية من أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً […]

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