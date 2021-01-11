2021/01/11 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، تعرض العراق لاكبر عملية خداع على صعيد تجلي "الوطنيه" ابان لحظة غير عادية، مثلها الاحتلال البريطاني،واستوجبت حضورها الملح بمواجهتة، في وقت عجزت النخب العراقيه التي حدث ان كانت موجوده آنذاك، عن مقاربتها والتعرف عليها، فلجأت يدلا عن ذلك للهروب المستخذي، وخداع الذات المتواطيء الجاهل باشتراطات واقعه التاريخي، الى الايديلوجيا الحزبية، الاستعارية الاستلابي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-الوطنية- الايديلوجيه الثلاثينيه الزائفة؟/1 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-الوطنية- الايديلوجيه الثلاثينيه الزائفة؟/1 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).