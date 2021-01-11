الموقف الوبائي لكورونا : 801 إصابة و 2035 شفاء و 11 وفاة

2021/01/11 | 15:00 - المصدر: سفن سكاي

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الموقف الوبائي اليوم الاثنين:

عدد الإصابات: 801

عدد حالات الشفاء: 2035

عدد حالات الوفاة: 11

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