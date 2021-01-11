2021/01/11 | 15:00 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : 801 إصابة و 2035 شفاء و 11 وفاة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الموقف الوبائي اليوم الاثنين:
عدد الإصابات: 801
عدد حالات الشفاء: 2035
عدد حالات الوفاة: 11
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : 801 إصابة و 2035 شفاء و 11 وفاة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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