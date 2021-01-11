الصحة تسجل 801 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/11 | 15:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إنها “سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 801 إصابة جديدة، فيما تماثل 2035 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 11 مصاباً”.

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