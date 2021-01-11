النزاهة تقبض على 8 موظفين في بلدية الموصل لتلاعبهم بعقارات الدولة

2021/01/11 | 15:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الموصل-اين]كشف مصدر في بلدية الموصل، يوم الاثنن، أن هيئة النزاهة اعتقلت ثمانية موظفين ببلدية الموصل بتهمة التلاعب بعقارات واملاك الدولة.

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