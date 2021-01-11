القانونية النيابية: رواتب الموظفين للشهر الحالي مؤمنة ولا علاقة لها بالموازنة

2021/01/11 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، ان رواتب الموظفين للشهر الحالي مؤمنة ولا علاقة لها بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “تأخير ارسال الموازنة من الحكومة الى البرلمان هو من عطل اقرارها داخل المجلس”، لافتا الى ان “الموازنة ستجري عليها جملة من التعديلات قبل عرضها للتصويت”.

واضاف ان “الخلل في الموازنة هو وصولها المتاخر والفقرات المخالفة فيها”، مبينا ان “رواتب الموظفين للشهر الحالي مؤمنة ولا علاقة لها بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١”.

ووضعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، امس الاحد، جملة من الشروط لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب منها تضمين الاجراء اليومين واصحاب العقود المشمولين بقرار ٣١٥، فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي.



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