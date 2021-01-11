ديوان رئاسة الجمهورية يدعو لمغادرة ’’التزاحم السياسي’’ وإنجاح الانتخابات المقبلة - عاجل

2021/01/11 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا ديوان رئاسة الجمهورية، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، إلى مغادرة التزاحم السياسي وتوفير سبل إنجاح الانتخابات المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها خلال حزيران المقبل.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الديوان مهند حسام الدين استقبل في مكتبه اليوم وزير الدولة هيام نعمت الحيدري وعضوي مجلس النواب خديجة علي واحمد حيدر".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث بالشأن السياسي الداخلي، واهمية ان تسهم جميع الاطراف العراقية لتصحيح مسار العملية السياسية، وتوفير سبل انجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة، بما يحقق طموحات الشعب العراقي بالتغيير والاصلاح".

واكد رئيس الديوان بحسب البيان، على "ضرورة مغادرة منهج التهميش والتزاحم، لحصد المكاسب السياسية على حساب الهوية الوطنية العراقية الموحدة، والذي صار عُرفاً طيلة السنوات الماضية، ما اوصل البلاد الى طريق مسدود وخلف انتكاسات أمنية واقتصادية مؤسفة".

واشار حسام الدين إلى أن "العراق إزاء مرحلة جديدة، ترسم ملامح هوية الانسان العراقي بما يجعل من التنوع الاثني عامل قوة وتميز، للشعب الاصيل حاله كحال الشعوب التي وظفت تنوعها القومي والاثني بشكل ايجابي وحققت نجاحات ملفتة، سياسية وأقتصادية وأجتماعية".

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