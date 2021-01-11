إيقاف الدوام في كلية طب كربلاء بعد تسجيل إصابات بكورونا بين طلبتها

2021/01/11 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء قررت عمادة كلية الطب / جامعة كربلاء، اليوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، الغاء الدوام 14 يوماً، نتيجة تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة.وذكرت العمادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تقرر الغاء الدوام وتأجيل الدروس والمحاضرات العملية والمختبرية لأسبوعين والاقتصار على الدراسة الالكترونية للمواد النظرية فقط بسبب تسجيل الاصابات بفايروس كورونا بين صفوف الطلبة".

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