الموقف الوبائي: 11 وفاة وأكثر من 800 إصابة في عموم العراق خلال 24 ساعة

2021/01/11 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 800 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان موقفها الوبائي الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "دوائر الصحة في بغداد والمحافظات سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 حالة وفاة و801 إصابة، و2035 حالة شفاء في عموم العراق".

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