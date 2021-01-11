القبض على متهم بحرق عجلات في الديوانية

2021/01/11 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ القت مفارز من استخبارات ومكافحة الارهاب والشرطة المحلية في محافظة الديوانية القبض على متهم بحرق عجلات .وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان عملية القبض على المتهم بحرق العجلات في قضاء الشافعية تمت بعد نصب كمين له في وقت متأخر من الليل .واضاف " تم ضبط بحوزة المتهم علبة معدنية تحتوي على مادة السيكوتين و(قنية) بلاستيكية تحتوي على مادة التنر والذي اعترف بجرائم الحرق / انتهى

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