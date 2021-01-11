سكان / 15 / قرية في ناحية السعدية بديالى يرفضون العودة الى ديارها بسبب انعدام الخدمات

2021/01/11 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / رفض سكان / 15 / قرية في ناحية السعدية في محافظة ديالى العودة الى ديارها رغم اغلاق ملف النزوح في المحافظة .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان سكان / 15/ قرية بضواحي ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة ارجأت عودتها الى منازلها بسبب انعدام الخدمات والاضرار التي خلفتها الحروب واحداث العنف في تلك القرى الى جانب ظروف الشتاء القاسية .واضاف ان سكان القرى طالبوا بمعالجة المشاكل الخدمية لتأمين عودة الأسر و مزاولة النشاط الزراعي.لافتا الى ان احداث العنف الطائفي واجتياح تنظيم داعش لمناطق ديالى تسبب بنزوح الاف الاسر وتدمير القرى الزراعية في المحافظة ./انتهى

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