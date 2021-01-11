الصناعة تتعاقد مـع كهرباء الوسط لتجهيز عدة محافظات بالمحولات والمقاييس الكهربائية

2021/01/11 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

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محولات كهربائية

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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أعلنت شركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، انها أبرمت عقودا مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط لتجهيزها بمحولات التوزيع مختلفة السعات والمقاييس الكهربائية متعددة الأطـوار .

جاء ذلك في حديث لمدير عام الشركة، صادق عبيـد العامري، خص به NRT عربية، اليوم، 11 كانون الثاني 2021، حيث قال ان "المحولات التي تم التعاقد على تجهيزها توزعت بواقع (11) محولة سعة (400/11 KVA ) لصالح توزيع كهرباء كربلاء والتي تم تجهيزها بشكل فوري إضافة إلى 11محولة سعة ( 400/11 KVA ) لصالح توزيع كهرباء الديوانية و7 محولات سعة ( 400/11 KVA ) و5 محولات سعة ( 250/11 KVA ) لصالح توزيع كهرباء واسط حيث سيتم تجهيزها خلال الأيام القادمة".

وأضـاف ان " الشركة وقعت أيضا عقدا مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط لتجهيز محولات توزيع بعدد 11 محولة سعة ( 400/11 KVA ) مع مقاييس كهربائية ميكانيكية وبعدد 533 مقياس ثلاثية الأطوار ذات سعة (20-60) أمبير و ( 1142) مقياس ذو الطور الواحد بسعة ( 20-80 ) أمبير لصالح توزيع كهرباء النجف حيث تم تجهيزها بشكل فوري".

وأشار إلى ان" الشركة على إستعداد تام لتلبية إحتياجات وطلبات شركات ومديريات وزارة الكهرباء لمختلف منتجاتها من المحولات والمقاييس الكهربائية بكفاءة وجودة عاليتين وبضمان سنة كاملة" .

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