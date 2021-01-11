سهم تويتر يهوي بعد إغلاق حساب ترامب

2021/01/11 | 15:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هوى سهم شركة “تويتر” في البورصات الأوروبية، اليوم الاثنين، وجاء ذلك بعدما أغلقت “تويتر” حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد تراجع السهم، بحلول الساعة 13:13 بتوقيت موسكو، بنسبة 6.76% إلى 39.07 يورو.وكانت شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” قد علقت يوم الجمعة الماضي حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم بسبب […]

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