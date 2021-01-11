موقف كورونا العراق: حالات شفاء “ألفيّة”.. ورقم جديد للاصابات لايتجاوز “مستوى الانخفاض”

2021/01/11 | 15:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 801 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في استمرار على المعدل المنخفض منذ ايام تحت الالف اصابة يوميا.

واظهر الموقف الوبائي لليوم الاثنين، تسجيل 2035 حالة شفاء في ارتفاع مستمر وواضح، مقابل تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في 7 محافظات.

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