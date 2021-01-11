الصحة تسجل 801 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2035 حالة

2021/01/11 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2035 حالة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجَّلت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2035 حالة للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفَيَات بكورونا بلغت 11 حالة في عموم محافظات البلاد".

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