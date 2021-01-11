المالية النيابية تكشف عن توجهين في استقطاع الرواتب

2021/01/11 | 15:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأثنين، عن وجود توجه لدى مجلس النواب لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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