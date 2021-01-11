2021/01/11 | 15:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثنا خلال استقبالنا وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الأستاذ روز نوري شاويس تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وأربيل والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العراق نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

تم التأكيد على ضرورة إنفاذ الدستور فيما يتعلق بحقوق المواطنين في عموم العراق وضرورة ان تصرف عائدات النفط و الثروات ضمن السياقات الدستورية ، ودعونا الى استثمار المرحلة و التعامل مع موضوع نفط الإقليم ضمن ما أقره الدستور.

كما قلنا ان الأزمة الإقتصادية أزمة مركبة بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا مما يتطلب سياسة مالية تقشفية ومحركة للقطاعات الإنتاجية في البلد، ويستلزم أيضا مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المستحوذ عليها بغير وجه حق.

شددنا التعامل بين بغداد واربيل من منطلق التنازل للعراق واستحضار معادلة الحق والواجب فما هو حق لطرف هو واجب على الآخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم يشدد على التعامل بين بغداد وأربيل من منطلق "التنازل للعراق") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم يشدد على التعامل بين بغداد وأربيل من منطلق "التنازل للعراق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).