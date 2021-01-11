بيلوسي تصف ترامب بـ

2021/01/11 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي،

نانسي بيلوسي، الرئيس الحالي دونالد

ترامب بأنه "الخادم" (hand maiden) للرئيس

الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "سي بي

إس": "لا أعرف ما الذي يملكه ا

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