2021/01/11 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم، الذي سجلت فيه تعافي 2035 وإصابة 801.

ومنذ تفشي الوباء في العراق، أصيب 603739 شخصاً، تعافى منهم 558777، وتوفي 12906.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 801 اصابة بكورونا في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 801 اصابة بكورونا في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).