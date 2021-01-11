2021/01/11 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاثنين، عن تسجيل 25 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة، في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى تسجيل 25 اصابة جديدة " 12 ذكور، 13 اناث" وتوزعت كالاتي:

الحسكة 5

قامشلو 3

ديرك 5

كوباني 3

الرقة 4

الطبقة 3

منبج 1

الشهباء 1

واضاف البيان: ان 5 حالات تماثلت للشفاء، مشيرا الى ان اجمالي الاصابات بكورونا بلغ 8252 حالة بضمنها 284 حالة وفاة، و1163 حالة شفاء.

PUKmedia عن اعلام الهيئة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرب كوردستان يسجل 25 اصابة جديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرب كوردستان يسجل 25 اصابة جديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).