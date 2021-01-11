احصائيات مفزعة لنسب الفقر رغم الثروة النفطية الهائلة

2021/01/11 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت دراسة نشرها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ان شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر، في العراق بسبب استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وتشير الإحصاءات، إلى أن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى واحد وأربعين فاصلة اثنين بالمئة في المناطق المحررة وثلاثين بالمئة في المناطق الجنوبية، وثلاثة وعشرين بالمئة في الوسط، فيما وصلت نسب الفقر الى أكثر من اثني عشر بالمئة في إقليم كردستان.

وبحسب أرقام رسمية فإن نسبة الفقر في بعض المدن العراقية تتجاوز الخمسين بالمئة حيث تعد محافظة المثنى التي ثاني أكبر محافظة في البلاد، الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى اثنين وخمسين بالمئة تليها الديوانية وميسان وذي قار..



في حين كانت نسبة الفقر الأقل في العاصمة بغداد تليها، دهوك وكركوك واربيل .

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