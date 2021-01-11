باريس تتخوّف من عودة ظهور تنظيم داعش في العراق وسوريا

2021/01/11 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي امس عن قلقها من “عودة ظهور” تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، فيما تتواصل تعبئة العسكريين الفرنسيين ضمن تحالف دولي لمكافحته بقيادة الولايات المتحدة.وأكدت الوزيرة في تصريح أدلت به لتحالف إعلامي يضم محطتي “فرانس إنتر” الإذاعية و”فرانس إنفو تي.في” التلفزيونية وصحيفة “لو موند” […]

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