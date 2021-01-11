التربية تعلن أسماء المقبولين في اختبار المستوى الثاني لمدارس الموهوبين  

2021/01/11 | 15:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وازرة التربية، الإثنين، أسماء الطلبة الذين اجتازوا الاختبار المستوى "الثاني" لمدارس الموهوبين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2021): إن "هيئة رعاية الموهوبين، اعلنت اسماء الطلبة المرشحين للمقابلة التشخيصية للصف الأول المتوسط في محافظات (نينوى ، ذي قار ، ميسان)، وكذلك تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في محافظات بغداد، البصرة، النجف، نينوى، الأنبار، ميسان، ذي قار، الذين اجتازوا الاختبار المستوى الثاني الخاص لمدارس الموهوبين للعام الدراسي 2020 – 2021".

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