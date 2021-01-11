2021/01/11 | 15:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، الاثنين، عن استعداد الوزارة بشكل تام لاستلام الملف الامني في عموم المحافظات، مبينا ان الجرائم المسجلة حاليا بحاجة الى شرطة لمعرفة ملابسات الجريمة بعد انحسار الهجمات الارهبية.وقال المحنا في تصريح: إن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية العراقية تعلن الجهوزية التامة لاستلام الملف الامني في عموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية العراقية تعلن الجهوزية التامة لاستلام الملف الامني في عموم المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).