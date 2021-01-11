الخارجية الصينية تطالب منظمة الصحة بالبحث عن منشأ كورونا في دول أخرى

2021/01/11 | 15:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليتسيانغ، اليوم الاثنين، أنه يجب على منظمة الصحة العالمية أن تجري أبحاثًا لتحديد أسباب منشأ كوفيد19، ليس فقط في الصين، وإنما أيضًا في دول ومناطق أخرى.وقال ليتسيانغ في إحاطة إعلامية: “ستستضيف الحكومة الصينية خبراء منظمة الصحة العالمية في 14 يناير، وسيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون […]

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