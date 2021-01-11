2021/01/11 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الشعبوي صدر جاباروف بفارق كبير، الأحد، في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان، الأولى بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد مؤخرا.

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