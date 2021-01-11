العراق يرفع سعر النفط إلى اسيا بمقدار 70 سنتا للبرميل

2021/01/11 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رفع العراق أسعار جميع مبيعات النفط الخام إلى آسيا لشهر فبراير/شباط المقبل، على غرار ما فعلت السعودية أكبر منتج في أوبك.

وزاد العراق، ثاني أكبر عضو في منظمة أوبك، خام البصرة الخفيف للمشترين في آسيا بمقدار 70 سنتًا للبرميل، ليصل إلى 1.10 دولار فوق المؤشر الإقليمي، وفقًا لقائمة أسعار من جهة تسويق النفط الحكومية.

وشهدت أسعار النفط الخام انتعاشا ملحوظا بعد أن أعلنت السعودية الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها طوعيا بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط ومارس/آذار.



كما رفعت السعودية أسعارها لمبيعات فبراير/شباط الخام إلى آسيا.

ودفع التخفيض السعودي للإنتاج سعر خام برنت إلى الارتفاع لأكثر من 56 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، بارتفاع 8٪ حتى الآن هذا العام.

وكانت أوبك+ اتفقت الأسبوع الماضي على إبقاء الإنتاج دون تغيير لمعظم الأعضاء في الوقت الذي يسعى فيه تحالفهم إلى إبقاء الإنتاج مقيدًا وسط ركود الطلب وإغلاق فيروس كورونا، في حين ستتمكن روسيا وقازاخستان من ضخ إنتاج أكبر من المقرر، فإن خفض الإنتاج السعودي سوف يفوق زياداتهما.

كما رفع العراق أسعار درجتي البصرة المتوسطة والبصرة الثقيلة إلى آسيا، فرفعت أسعار فبراير للبرميل الخفيف والمتوسط ​​إلى الولايات المتحدة، وأبقت على قاعدة البصرة الثقيلة للولايات المتحدة دون تغيير.

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وستقل تكلفة شحنات خام كركوك من شمال العراق إلى أميركا.



وخفضت بغداد كل الأسعار لأوروبا بما لا يقل عن 80 سنتا للبرميل.

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