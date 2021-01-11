2021/01/11 | 15:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس.وناقش اللقاء، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لرئيس مجلس النواب، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والعلاقة بين المركز والإقليم، والانتخابات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان العراقي والوفد الكردستاني يؤكدان على العدالة في توزيع الإيرادات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان العراقي والوفد الكردستاني يؤكدان على العدالة في توزيع الإيرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).