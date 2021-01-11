منافسة شرسة على أفضل لاعب آسيوي شاب

2021/01/11 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يُغلق غدًا الثلاثاء، باب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب شاب في القارة الآسيوية عن عام 2020.

وشهد اختيار أفضل لاعب شاب في قارة آسيا، منافسة شرسة بين المرشحين للظفر بالجائزة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن الأربعاء الماضي، قائمة مختصرة، وعرضها للتصويت الجماهيري لاختيار أفضل لاعب شاب.

ويتنافس نجما المنتخب السعودي، عبد الله الحمدان لاعب نادي الشباب، وعبد الرحمن غريب لاعب أهلي جدة، في هذه الفئة، إلى جوار العديد من اللاعبين.

وضمت القائمة، الكوري الجنوبي وون دو جاي لاعب أولسان هيونداي، بوبير عبد الخالقوف لاعب ناساف الأوزبكي، كاورو ميتو لاعب كاوازكي، تاكيهيرو تومياسو لاعب بولونيا، مهدي قائدي لاعب استقلال طهران، العراقي مهند علي لاعب السيلية، أكيفوسا كوبو لاعب فياريال.

كما شملت القائمة، الأردني موسى التعمري، وجاروينساك وونجورن لاعب ساوت براكان، محمد وعد لاعب السد، الأسترالي رايلي ماكجري، وعزيز جون جانييف لاعب شباب الأهلي، ومهدي عبدي قارا لاعب بيرسبوليس، ولي كانج إين لاعب فالنسيا، والماليزي صفاوي رشيد، والكوري الجنوبي سونج مين كيو، والأوزبكي جاسور ياخشيبويف.

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