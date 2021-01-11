باريس يزف خبرًا سعيدًا حول نيمار

2021/01/11 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، خبرًا سارًا عن نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

ونشر النادي الباريسي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، لنيمار، وهو يشارك في التدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه.

وكتب البي إس جي تعليقًا على الصورة “أنباء سارة تبعث على الابتسامة”.

وتعافى النجم البرازيلي بذلك من إصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مباراة أولمبيك ليون، يوم 13 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وتسببت هذه الإصابة في غياب نيمار عن صفوف فريقه في 5 مباريات متتالية ضد لوريان، ليل، ستراسبورج، سانت إيتيان وبريست.

ويستعد الفريق الباريسي لمباراة مرتقبة ضد غريمه أولمبيك مارسيليا، بعد غد الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي.

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