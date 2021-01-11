العراق يسجل 2035 حالة شفاء و801 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/11 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة إلى تسجيل 801 إصابة جديدة وشفاء 2035 حالة وتسجيل 11 حالة وفاة.

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