نفط الوسط يشارك في بطولة دولية للصالات بالامارات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط، يوم الاثنين، عن مشاركة فريق صالات النادي في بطولة دولية ودية للاندية بكرة الصالات التي تنظمها الإمارات الشهر الحالي.وقال مصطفى محمد جواد عضو ادارة النادي ومشرف صالات نفط الوسط ، ان الادارة تلقت دعوة من الاتحاد الإماراتي للمشاركة في بطولة تقام لابرز الاندية تقام في دولة الإمارات

