الشرطة الألمانية ترجح دوافع سياسية وراء انفجار مبنى

2021/01/11 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت الشرطة الألمانية وجود دوافع سياسية وراء الانفجار الذي وقع في مبنى سكني وتجاري في مدينة أيزناخ بوسط ألمانيا.

ولم يؤد التفجير الذي ألحق أضراراً بواجهة المبنى إلى إصابة أحد، لكن السلطات قامت بإخلائه وطوقت محيطه.

وعثرت السلطات على لافتة على المبنى عليها شعار سياسي لكنها لم تكشف عن مضمونه.



واستدعت الشرطة شهودا رأوا أفرادا مشبوهين بالقرب من المبنى.

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