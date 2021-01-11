في ظل تفشي كورونا.. موظفو كلية التمريض بجامعة كربلاء يشكون قرار إعادة الدوام بنسبة 100 بالمئة

2021/01/11 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادشكا عدد من موظفي كلية التمريض بجامعة كربلاء، من قرار اعادة دوامهم بنسبة 100 بالمئة، رغم قرارات خلية الازمة بخصوص تفشي وباء كورونا.وقال عدد من الموظفين لـ(بغداد اليوم)، ان "عميد كلية التمريض، علي كريم خضير الجبوري، طلب من رئيس جامعة كربلاء اعادة الدوام 100% في الكلية، وقد ابلغه رئيس الجامعة بان خلية الازمة تؤكد على ان دوام الدوائر الحكومية يكون 50%".واضافوا ان "رئيس ال الجامعة ابلغ الجبوري ايضاً بانه سيكون المسؤول عن أي خرق للإجراءات الصحية او تفشي الوباء بين موظفي الجامعة والطلبة".ولفت موظفي الجامعة الى ان "كلية التمريض هي الوحيدة التي ستكون بدوام كامل، بسبب قرار العميد غير المبرر، خصوصا وان عمادة كلية الطب الغت الدوام تماماً لمدة اسبوعين بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا، بين صفوف الطلبة، فكيف بالتمريض التي ستعود بدوام كامل".وتساءل الموظفون الذين رفضوا ذكر اسمائهم، عن "السبب الذي دفع عميد كلية التمريض لاتخاذ مثل هذا القرار، الذي ربما يتسبب بتعرض الكلية الى خطر صحي بسبب كورونا".

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