حقوق الإنسان تدين ’’الإنفلات الأمني’’ وتفاقم الصدامات خلال احتجاجات ذي قار

2021/01/11 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أدانت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، ما وصفته بالانفلات الأمني في محافظة ذي قار، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة يوم أمس.

وقال بيان للمفوضية، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تدين الانفلات الامني في محافظة ذي قار، وتفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية".

وأضافت، أن "أحداث أمس أدت لاستشهاد (1) من القوات الامنية واصابة (111) من المتظاهرين والقوات الامنية ، نتيجة استخدام الرصاص الحي والحجارة والادوات الجارحة مساء 10 / كانون الثاني – يناير".

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